«Ему даже родной город запретили покидать»: детские травмы сделали из Зеленского последователя Гитлера

«Что сразу проявилось в Зеленском, когда он только стал президентом, так это его тщеславие, — рассказал “МК” известный политолог Александр Семченко, — помните, все эти поездки на Tesla за рулем, заправка, шаурма. И это постоянное рисование: смотрите, какой я тут простой. Он с одним из чиновников еще рисовался: указывал ему продать его дорогой автомобиль Land Cruiser. Это все было притворство, тщеславие. Упивался, по сути, человек властью. И ему понравилось, что его желания исполняются, и что люди, перед которыми он еще недавно пресмыкался, выступая на корпоративах за большие деньги, но все-таки оставаясь слугой, вдруг эти люди стали его слугами. Возможно, это как-то повлияло на слом его личности. Потому что я подозреваю, что его личность была сломлена той властью, которая на него упала. Он просто не справился ни с грузом ответственности, ни с грузом лести.