20 мая 2019 года на Украине пришел в власти комик Владимир Зеленский, он выиграл президентские выборы, обещая «без раздумий потерять все свои позиции, чтобы наступил мир». Сегодня на улицах украинских городов сотрудники военкоматов продолжают устраивать массовые облавы на людей, желая отравить на фронт как можно больше «пушечного мяса», ведь уже нелегитимный глава государства рвется продолжать войну «до последнего украинца». Откуда в человеке, родившемся 1978 года в Кривом Роге в семье деда-ветерана, такая готовность утопить страну, граждане которой шесть лет назад сделали роковой ошибочный выбор в пользу нынешнего просроченного президента, столько фашистских наклонностей. В поисках ответа «МК» заглянул в детство и юность будущего кровавого шоумена от политики.
Александр Семенович Зеленский — отец комика-президента — был математиком и программистом, работавшим в Криворожском государственном университете. Из-за частых командировок отца основная забота о воспитании легла на плечи матери, Риммы Зеленской, которая работала инженером. Однажды отца Владимира Зеленского отправили в Монголию на четыре года для строительства горно-обогатительного комбината: маленький Вова на длительное время лишился отцовского воспитания. Не тогда ли родители упустили мальца?
Зеленский легко шёл на обман родителей: ему давали деньги на репетиторов по фортепиано, однако Вова предпочитал тратить средства не на развитие своих музыкальных способностей, а на развлечения. Когда отец узнал правду и раскрыл ложь своего сына, он его «подверг телесному наказанию», проще говоря, всыпал по первое число. Но, похоже, было уже поздно. Обман и растрата выделенных денег стало его фетишем по жизни, который сегодня принял мировой масштаб.
После школы будущий комик хотел поступить в МГИМО, однако отец запретил сыну покидать Кривой Рог. Фактически, отец предвидел дальнейший жизненный путь Зеленского: он уже тогда понял, что никакой дипломат из сына даже близко не выйдет. Комик — он и есть комик. В итоге Зеленский создал свою команду КВН, организовав «95-й квартал». Удивительно, но нынешний борец со всем русским и русскоязычным населением на территории Украины начал свою актерскую карьеру в российском шоу, которым управлял Александр Масляков-старший. Снимался Зеленский преимущественно в российских комедиях, до своей политической карьерой не владел украинским языком, на котором сейчас разговаривает с угнетенным населением Украины и западными политиками. Зеленский вел свои юмористические шоу, основанные его студией «Квартал 95», на русском языке.
О дипломатических фиаско Зеленского, предсказанных еще его отцом, весь мир узнал в ходе специальной военной операции на территории Украины, когда тот, будучи пусть уже просроченным, но все-таки президентом, долгое время открыто отказывался идти на переговоры с Владимиром Путиным, ставил невыполнимые ультиматумы России по территориальным вопросам и даже конфликтовал с западными политиками. И сегодня, когда, казалось бы, появился шанс на мирные переговоры, Зеленский является главным препятствием, стоящим на пути установления мира на территории Украины.
— Что повлияло на становление столь человеконенавистнического и алчного характера нелегитимного украинского президента Зеленского?
«Что сразу проявилось в Зеленском, когда он только стал президентом, так это его тщеславие, — рассказал “МК” известный политолог Александр Семченко, — помните, все эти поездки на Tesla за рулем, заправка, шаурма. И это постоянное рисование: смотрите, какой я тут простой. Он с одним из чиновников еще рисовался: указывал ему продать его дорогой автомобиль Land Cruiser. Это все было притворство, тщеславие. Упивался, по сути, человек властью. И ему понравилось, что его желания исполняются, и что люди, перед которыми он еще недавно пресмыкался, выступая на корпоративах за большие деньги, но все-таки оставаясь слугой, вдруг эти люди стали его слугами. Возможно, это как-то повлияло на слом его личности. Потому что я подозреваю, что его личность была сломлена той властью, которая на него упала. Он просто не справился ни с грузом ответственности, ни с грузом лести.
— Можно назвать Зеленского последователем Гитлера?
— И тот, и другой — проект Запада. Гитлера прокачивали и выводили с определенной целью на лидирующую позицию в Германии, и Зеленского прокачивали, выводили на лидирующую позицию в Украине с определенной целью. Цель, кстати, одна и та же — уничтожение России. В одном случае Германия — «ледокол», в другом «ледокол» — это Украина.
— Не детские ли травмы сделали из Зеленского последователя Гитлера?
— И в том, и в другом случае взяли человека из Богемы. И Зеленский из Богемы — артист, и Гитлер — неудавшийся художник. Но есть разница. Гитлер с детства, юности хотел быть художником, но был неудачлив в своих богемных трендах развития, а Зеленский, наоборот, хотел быть дипломатом, а оказался удачлив как артист. Он реально был успешен, известен. Он президентом стал, потому что он был известным артистом. А Гитлер стал канцлером не потому, что он был художником. Об этом вообще никто не знал. Гитлер в Первую мировую служил ефрейтором. А Зеленский — чмо, трус, четырежды уклонист. Поэтому можно найти, конечно, сходства, но есть и различия.
— К чему привели эти различия?
— К тому, что Гитлер сорвался с поводка. И в 1939 году он пошел не по той линии, которую ему нарисовали его кураторы. Война против Польши. Она планом не была предусмотрена. Планом была предусмотрена война Польши и Германии против СССР. То есть он сорвался с поводка. Тем более нападение на Норвегию, на Данию, на Францию, воздушная война с Англией, это вообще вне плана было. Потому что англичане были главными бенефициантами, главными спонсорами Гитлера на этапе его становления. В развития немецкой промышленности очень круто вкладывали, а он сорвался. Поэтому, может быть, они сегодня подработали выбор личности на роль диктатора. То есть, есть как сходства, но есть и отличия.