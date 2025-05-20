Рубио назвал фактор, который блокирует мирные переговоры между РФ и Киевом

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у неё сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путём», — сказал Рубио на брифинге.
Ранее стало известно, что администрация президента США не собирается инициировать новые программы помощи Украине, ограничиваясь текущими поставками, предусмотренными ранее утверждёнными соглашениями. При этом, решения о возможности формирования новых пакетов помощи Киеву пока не вынесено.