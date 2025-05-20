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Bloomberg: Трамп ради денег готов передать переговоры по Украине другим людям

Президент США Дональд Трамп способен возложить ответственность за посредничество в переговорах по Украине президенту Турции или Папе Римскому. А вместо дипломатии американский лидер предпочтет сосредоточиться на зарабатывании денег.

Трамп может передать переговоры Папе Римскому или Турции.

Президент США Дональд Трамп способен возложить ответственность за посредничество в переговорах по Украине президенту Турции или Папе Римскому. А вместо дипломатии американский лидер предпочтет сосредоточиться на зарабатывании денег.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин и Трамп провели телефонные переговоры по Украине: какие детали беседы стали доступны публике.

«Если Конгресс не вынудит Трампа, он может оставить долгую и неблагодарную задачу посредничества в мирном урегулировании Папе Римскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану или кому-то еще, кто захочет этим заняться. Тем временем он может сосредоточиться на зарабатывании денег», — передает Bloomberg.

19 мая состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Как отметил Путин, обсуждение продолжалось свыше двух часов, отличалось содержательностью, высоким уровнем откровенности и носило исключительно конструктивный характер. Подробнее о том, как переговоры восприняли в различных странах, читайте в материале URA.RU.