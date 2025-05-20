Bloomberg: Трамп ради денег готов передать переговоры по Украине другим людям

«Если Конгресс не вынудит Трампа, он может оставить долгую и неблагодарную задачу посредничества в мирном урегулировании Папе Римскому, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану или кому-то еще, кто захочет этим заняться. Тем временем он может сосредоточиться на зарабатывании денег», — передает Bloomberg.