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В США заявили о нежелании союзников передавать комплексы Patriot Украине

Союзники Соединенных Штатов Америки (США) не горят желанием передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Союзники Соединенных Штатов Америки (США) не горят желанием передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Соответствующее заявление в 20 мая во время заседания комитета Сената по международным отношениям сделал государственный секретарь Марко Рубио.

Он подчеркнул, что в настоящее время страны НАТО сами испытывают нехватку комплексов, и вынуждены работать с теми союзниками, у которых ЗРК есть.

«Мы со своей стороны не можем достаточно быстро их произвести», — подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов.

Напомним, также Рубио высказался о военной помощи для Украины. По его словам, Вашингтон не намерен выделять новые пакеты поддержки Киева сверх действующих поставок.

Он также добавил, что США «не прекратили поставки вооружения Украине».