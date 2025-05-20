В США заявили о нежелании союзников передавать комплексы Patriot Украине

Союзники Соединенных Штатов Америки (США) не горят желанием передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Соответствующее заявление в 20 мая во время заседания комитета Сената по международным отношениям сделал государственный секретарь Марко Рубио.
Он подчеркнул, что в настоящее время страны НАТО сами испытывают нехватку комплексов, и вынуждены работать с теми союзниками, у которых ЗРК есть.
«Мы со своей стороны не можем достаточно быстро их произвести», — подчеркнул госсекретарь Соединенных Штатов.
Напомним, также Рубио высказался о военной помощи для Украины. По его словам, Вашингтон не намерен выделять новые пакеты поддержки Киева сверх действующих поставок.
Он также добавил, что США «не прекратили поставки вооружения Украине».