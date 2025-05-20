Зеленский был к этому не готов: разговор Путина и Трампа всполошил и Украину, и Европу

Несмотря на громкие утверждения, что Европа и Украина прекрасно справятся и без США в вопросе украинского конфликта, все же европейские лидеры ожидали окончания разговора Путина и Трампа, затаив дыхание.
Что произошло.
После того, как Трамп завершил звонок, он оповестил о результатах переговоров глав ЕС. Трамп провел консультации с Францией, Германией, Великобританией, Италией, Финляндией незамедлительно, об этом пишет KP.RU со ссылкой на Financial Times. Сказать, что европейские политики были ошеломлены, — ничего не сказать.
Все дело в том, что европейцы, потирая руки, ожидали жесткого разговора, по итогам которого Трамп решит ввести новые санкции против России, а Европа подтянется следом. Но вышло все не так, как хотелось Евросоюзу. Согласно источникам, комментировавшим происходящее для Financial Times, Трамп ясно дал понять — давления на Москву с его стороны не будет. По крайней мере, на данном этапе.
Более того, главы европейских государств были ошеломлены, насколько положительно в целом американский лидер описывал разговор с Путиным. Далее пришла очередь напрягаться Зеленскому. Трамп сообщил, что оставляет за Москвой и Киевом возможность вести прямые переговоры. Киев же надеялся на постоянную помощь Вашингтона в этом вопросе.
Переговоры Путина и Трампа начались 19 мая в 17 вечера по Москве. Президенты обсудили множество сложных моментов за пару часов, но все же главным вопросом осталась Украина.
Как говорит сам Трамп, он верит в положительный исход и мирное урегулирование конфликта, которого удастся добиться России и Украине. Новые санкции в сторону России никак не помогут ускорить этот процесс, пояснил американский лидер.
Зеленский был категорически не согласен с Трампом и прямо настаивал на ужесточении мер против России. Бывший комик прямо обратился к Трампу, давя на жалость и призывая Трампа к совести. Трамп и Зеленский также успели провести личный разговор по телефону.
Владимир Путин, в свою очередь, снова выразил готовность работать над меморандумом вместе с Украиной. В рамках документа могут быть включены вопросы прекращения огня и поиск важных компромиссов, которые бы удовлетворили обе стороны конфликта. Однако от Украины также требуется стремление начать хоть что-то делать для продвижения к мировому соглашению.