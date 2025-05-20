Зеленский был к этому не готов: разговор Путина и Трампа всполошил и Украину, и Европу

Все дело в том, что европейцы, потирая руки, ожидали жесткого разговора, по итогам которого Трамп решит ввести новые санкции против России, а Европа подтянется следом. Но вышло все не так, как хотелось Евросоюзу. Согласно источникам, комментировавшим происходящее для Financial Times, Трамп ясно дал понять — давления на Москву с его стороны не будет. По крайней мере, на данном этапе.