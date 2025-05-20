Американский военный аналитик и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик сказал, что НАТО «виновато в самых страшных преступлениях против человечества XXI века».
Североамериканский альянс десятилетиями постоянно расширяется вплоть до границ России и вдоль них, а также виновен во многих войнах за пределами границ государств-членов, сказал Берлетик в Twitter.
Действия России, как сказал аналитик, объясняются расширением НАТО, и попытки представить ответ РФ «угрозой глобальной стабильности» либо абсурдны, либо преднамеренно нечестны, заявил экс-морпех.
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