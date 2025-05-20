Медведев пошутил о письмах Стармеру и Макрону

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, ставший во вторник участником Петербургского международного юридического форума, пошутил по поводу возможности написания писем европейским лидерам в целях решения политических проблем, как это было принято в свое время у монархов, сообщает РИА Новости.
По словам Медведева, в начале прошлого века написание монархами, которые зачастую были родственниками, писем друг другу являлось реальным политическим инструментом. Однако в настоящее время такой инструмент утратил свою эффективность.
«Сейчас-то кому писать? Макрону? Стармеру? Непродуктивно абсолютно, вот в чем проблема и в чем специфика современной жизни», — отметил политик.
Напомним, в ходе форума Медведев также заявил, что принятое в 1946 году решение разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке было ошибочным.