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Медведев пошутил о письмах Стармеру и Макрону

Зампред Совбеза РФ заявил об абсолютной непродуктивности попыток решить подобным образом политические проблемы.

Источник: Аргументы и факты

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, ставший во вторник участником Петербургского международного юридического форума, пошутил по поводу возможности написания писем европейским лидерам в целях решения политических проблем, как это было принято в свое время у монархов, сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, в начале прошлого века написание монархами, которые зачастую были родственниками, писем друг другу являлось реальным политическим инструментом. Однако в настоящее время такой инструмент утратил свою эффективность.

«Сейчас-то кому писать? Макрону? Стармеру? Непродуктивно абсолютно, вот в чем проблема и в чем специфика современной жизни», — отметил политик.

Напомним, в ходе форума Медведев также заявил, что принятое в 1946 году решение разместить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке было ошибочным.