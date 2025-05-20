Медведев пошутил о письмах Стармеру и Макрону

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, ставший во вторник участником Петербургского международного юридического форума, пошутил по поводу возможности написания писем европейским лидерам в целях решения политических проблем, как это было принято в свое время у монархов, сообщает РИА Новости.