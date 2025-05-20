Испепеляющая мощь: «Искандер» стёр с лица земли лагерь подготовки спецназа ВСУ под Сумами

Согласно сообщению военкоров, российские силы нанесли ракетный удар в районе Шостки. Представленные видеоматериалы демонстрируют атаку на группу военных, передвигавшихся организованной колонной по территории, предположительно, военного лагеря. В сообщении говорится о ликвидации до 70 человек, уничтожении 10 единиц техники и склада боеприпасов, принадлежащих ВСУ.