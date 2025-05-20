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Испепеляющая мощь: «Искандер» стёр с лица земли лагерь подготовки спецназа ВСУ под Сумами

Ударом российской ракеты «Искандер» был разрушен лагерь подготовки украинских спецназовцев в Сумской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.

Согласно сообщению военкоров, российские силы нанесли ракетный удар в районе Шостки. Представленные видеоматериалы демонстрируют атаку на группу военных, передвигавшихся организованной колонной по территории, предположительно, военного лагеря. В сообщении говорится о ликвидации до 70 человек, уничтожении 10 единиц техники и склада боеприпасов, принадлежащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали позиции батальона «Айдар»* в ДНР. В результате этого штурмовая группа противника была уничтожена.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.