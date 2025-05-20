В Крыму готовятся ввести режим ЧС из-за заморозков

Решение о введении режима угрозы ЧС будет принято, если потери урожая превысят 10−15%. В случае подтверждения серьезных повреждений будет введен режим ЧС. Это необходимо для официального подтверждения снижения урожая и предоставления сельхозпроизводителям отсрочки по лизинговым платежам, а также для получения компенсации от страховых компаний.