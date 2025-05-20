В Крыму готовятся ввести режим ЧС из-за заморозков

В Крыму в нескольких сельскохозяйственных районах планируется введение режима угрозы ЧС из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы в результате заморозков. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Решение о введении режима угрозы ЧС будет принято, если потери урожая превысят 10−15%. В случае подтверждения серьезных повреждений будет введен режим ЧС. Это необходимо для официального подтверждения снижения урожая и предоставления сельхозпроизводителям отсрочки по лизинговым платежам, а также для получения компенсации от страховых компаний.
Решение готовится в отношении производителей косточковых культур, урожай которых, по предварительным данным, сократится на 20% из-за заморозков. Наиболее пострадали сады в Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском, Нижнегорском и Красногвардейском районах.
Засуха и заморозки также негативно повлияли на озимые и яровые зерновые культуры, что приведет к снижению их урожайности.
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