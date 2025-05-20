FT: ЕС может ввести налог на малые посылки, импортируемые в основном из КНР

Инициатором данного сбора выступил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович. Предполагается, что вырученные средства пойдут на покрытие издержек, связанных с усилением таможенного контроля. Оставшаяся часть будет перечислена в общий бюджет Евросоюза. По данным авторов инициативы, более 90 процентов посылок, поступающих в Европу, приходится на Китай — около 4,6 миллиарда единиц товаров.