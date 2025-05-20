FT: ЕС может ввести налог на малые посылки, импортируемые в основном из КНР

Европейский союз рассматривает возможность введения нового налога в размере двух евро на посылки, импортируемые в основном из Китая. Об этом сообщает Financial Times.
Инициатором данного сбора выступил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович. Предполагается, что вырученные средства пойдут на покрытие издержек, связанных с усилением таможенного контроля. Оставшаяся часть будет перечислена в общий бюджет Евросоюза. По данным авторов инициативы, более 90 процентов посылок, поступающих в Европу, приходится на Китай — около 4,6 миллиарда единиц товаров.
«Огромный поток посылок представляет собой совершенно новую проблему: контроль, безопасность, обеспечение надлежащего соблюдения стандартов. Этот импорт создает огромную нагрузку на таможенников», — заявил Шефчович.
Европейские чиновники полагают, что этот таможенный сбор может стать одним из дополнительных источников пополнения бюджета ЕС.
В настоящее время Еврокомиссия сталкивается с необходимостью поиска прямых каналов финансирования для погашения совместного кредита, который был использован для создания фонда восстановления экономики после пандемии Covid-19 в размере 800 миллиардов евро.