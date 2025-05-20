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«Непродуктивно абсолютно»: Медведев пошутил про письма Макрону и Стармеру, как при монархии

Медведев пошутил о непродуктивности писем к Макрону и Стармеру.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2025) пошутил, что сейчас направлять президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Британии Киру Стармеру письма как при монархии будет весьма непродуктивно.

Комментируя во время выступления совершенные проблемы в международной системе, Медведев напомнил, что в начале XX века монархи могли написать написать письмо, чтобы получить какое-то решение возникшей проблемы между государствами.

«Возникает вопрос: а сейчас-то кому писать? Макрону? Стармеру? Непродуктивно абсолютно, вот в чем проблема и в чем специфика современной жизни», — иронично отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Медведев на полях ПМЮФ-2025 пошутил про инцидент с участием Макрона и Стармера о салфетках в поезде на пути в Киев.