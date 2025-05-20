Рубио: США не примут участие в предстоящем саммите G20 в ЮАР

«Мы решили не принимать участие в [саммите] G20 в этом году, принимаемом Южной Африкой, ни на уровне министра иностранных дел, ни на уровне президента», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По словам Рубио, это решение отражает как противоречия между Вашингтоном и Преторией, так и несогласие американской стороны с подходом ЮАР к формированию повестки дня G20. Составленная Южной Африкой повестка «не отражает приоритеты нынешней администрации» США, заявил шеф американской дипломатии.
Как сообщила 14 мая газета The Washington Post, Совет национальной безопасности Белого дома предписал структурам американского правительства приостановить работу с G20, которая проводит в этом году мероприятия на территории ЮАР. Это решение, как уточнялось в публикации, связано с угрозами президента США Дональда Трампа бойкотировать саммит G20, который пройдет в ноябре в Йоханнесбурге, из-за сообщений о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.
Как заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола, преследованиям в Южно-Африканской Республике не подвергается никто, включая белых фермеров. Он выступил на минувшей неделе в связи с отъездом в США первой группы южноафриканских граждан в рамках программы по переселению. Первая группа из 49 белых фермеров и членов их семей, получивших от властей США статус беженцев, вылетела в ночь на 12 мая из Йоханнесбурга в Вашингтон.