Рубио: США не примут участие в предстоящем саммите G20 в ЮАР

Как сообщила 14 мая газета The Washington Post, Совет национальной безопасности Белого дома предписал структурам американского правительства приостановить работу с G20, которая проводит в этом году мероприятия на территории ЮАР. Это решение, как уточнялось в публикации, связано с угрозами президента США Дональда Трампа бойкотировать саммит G20, который пройдет в ноябре в Йоханнесбурге, из-за сообщений о том, что у белых жителей ЮАР правительство отбирает землю в соответствии с новым законом об экспроприации.