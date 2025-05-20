Рубио: США не будут участвовать в саммите G20 из-за разногласий с ЮАР

Госсекретарь США Марко Рубио 20 мая подтвердил, что США решили не участвовать в саммите G20 в ЮАР из-за расхождений во взглядах с властями принимающей страны.
«Мы решили не принимать участие в G20 в этом году, организованном Южной Африкой… что было во многом связано с некоторыми из этих вопросов… которые, как мы думаем, не отражают приоритеты этой администрации», — заявил Рубио в ходе слушаний в сенате.
Речь идет, в том числе, о критике, которую власти ЮАР выражают в адрес Израиля и сближении африканского государства с Китаем, кроме других различий в приоритетах внешней политики, пояснил Рубио.
Ранее Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине отвлекает Запад от более серьезных угроз. Госсекретарь США отметил, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.