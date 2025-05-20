Симион заявил о планах оспорить в суде итоги выборов президента в Румынии

Лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, потерпевший поражение во втором туре выборов президента в Румынии, заявил о намерении оспорить итоги голосования.
«Мы будем оспаривать в Конституционном суде Румынии выборы Никушора Дана по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре: внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов», — написал он в соцсети X*.
При этом политик признал, что шансы на успех добиться отмены итогов голосования у него невелики.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров обвинил французскую разведку в попытке повлиять на исход президентских выборов в Румынии. В результате новым президентом был избран придерживающийся проевропейских взглядов мэр Бухареста, кандидат от центристов Никушор Дан, он набрал 53,6% голосов избирателей. Его соперник, лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион, получил 46,4% голосов.
Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялись выборы президента. В первом туре лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Его основному сопернику, Елене Ласкони, отстаивающей сотрудничество с НАТО и США, удалось получить 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря аннулировал результаты первого тура выборов.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.