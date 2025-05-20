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Axios: Трамп разочарован войной в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп разочарован продолжающейся войной в секторе Газа, сообщили Axios два чиновника Белого дома. По данным издания, он поручил своим помощникам передать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что боевые действия в анклаве должны завершиться.

Источник: AP 2024

«Президент разочарован тем, что происходит в Газе. Он хочет, чтобы война закончилась, чтобы заложники вернулись домой, чтобы туда поступала помощь, и чтобы он начал восстанавливать Газу», — сказал один из неназванных американских чиновников.

Как отмечает Axios, в течение нескольких дней после поездки Дональд Трампа на Ближний Восток США оказывали давление как на Израиль, так и на «Хамас», чтобы те приняли новое предложение об освобождении заложников и прекращении огня. Переговоры не принесли результата.

Тем временем Израиль приступил к новой сухопутной операции в секторе Газа, получившей название «Колесницы Гидеона». Ее цель — установить более жесткий оперативный контроль Армии обороны Израиля над палестинским анклавом и разрушить систему командования радикальной группировки «Хамас». WP писала, что США пригрозили Израилю прекращение поддержки, если война продолжится. Администрация Дональда Трампа эту информацию отрицает.