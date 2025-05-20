Один из богатейших депутатов России покинет Госдуму ради масштабного проекта

По данным открытых источников, на момент избрания в Госдуму в 2021 году Олег Савченко задекларировал доход более 627 миллионов рублей и располагал средствами на счетах в размере около 4,5 миллиарда рублей. До прихода в политику он занимался бизнесом — основал «Русскую подшипниковую компанию» и стал совладельцем ряда крупных регистраторских предприятий. После 2021 года сведения о его доходах и активах больше не публиковались.