Джабаров: разговор Путина и Трампа привел к провалу замысла Европы

«Нужно понимать, что вокруг Трампа — два лагеря, один из которых — неоконсерваторы, которые чуть ли не ежедневно нашептывают ему про санкции. Но это ведь может ударить и по самим американцам. А у них сейчас и так хватает трудностей в экономике из-за пошлин, и Трамп вряд ли захочет усугублять положение еще дальше. Самый яркий неокон в команде президента США — генерал Келлог, который просто мыслит категориями холодной войны и выдает антироссийские заявления. Также неокон в прошлом и госсекретарь Рубио. Но, на мой взгляд, либо Рубио войдет в новую роль и поменяет подходы, либо рано или поздно он уйдет в отставку», — сообщил сенатор.