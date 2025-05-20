Джабаров: разговор Путина и Трампа привел к провалу замысла Европы

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «привел к провалу адского замысла европейцев». Об этом корреспонденту aif.ru сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США.
«Истерику европейцев стоит рассматривать с точки зрения их упущенных возможностей, то есть того, чего они хотели достичь и что потеряли, не добившись немедленного прекращения огня и перемирия на 30 суток. За время этого так называемого перемирия без каких-либо условий и гарантий они планировали довооружить киевских режим, пока по всей Украине зондеркоманды Зеленского продолжали бы вылавливать мужчин. Но их адский замысел провалился. Им не удалось внушить Трампу, что с нашим президентом нужно вести диалог жестко и безапелляционно. Трамп уважает Владимира Путина как сильного лидера и человека с высоким уровнем политической культуры. Поэтому он выслушал европейцев и сделал все по-своему. Евросоюз же в случае продолжения переговоров становится наиболее проигравшей стороной. Выходит, их планы нанести стратегическое поражение России провалились, а вложения в киевский режим были напрасны», — сказал собеседник издания.
Джабаров также добавил, что назло европейцам американский лидер довольно умело ведет свою игру. При этом он отметил, что несмотря на всю мольбу Европы, Трамп отказался от дополнительных, так называемых вторичных санкций, чем «вообще шокировал русофобов Старого Света».
«Нужно понимать, что вокруг Трампа — два лагеря, один из которых — неоконсерваторы, которые чуть ли не ежедневно нашептывают ему про санкции. Но это ведь может ударить и по самим американцам. А у них сейчас и так хватает трудностей в экономике из-за пошлин, и Трамп вряд ли захочет усугублять положение еще дальше. Самый яркий неокон в команде президента США — генерал Келлог, который просто мыслит категориями холодной войны и выдает антироссийские заявления. Также неокон в прошлом и госсекретарь Рубио. Но, на мой взгляд, либо Рубио войдет в новую роль и поменяет подходы, либо рано или поздно он уйдет в отставку», — сообщил сенатор.
Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник рассказал aif.ru, почему Европа «бесится» после переговоров по Украине.
Парламентарий в разговоре с aif.ru также сравнил Зеленского с марионеткой в истории с переговорами и назвал условие полной отмены антироссийских санкций США.