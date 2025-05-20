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Рубио признался, почему США хотят урегулировать украинский конфликт

Госсекретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности, рассказал о причинах, по которым Соединенные штаты считают важным для себя урегулирование украинского и ближневосточного конфликтов.

Госсекретарь США Марко Рубио, исполняющий обязанности помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности, рассказал о причинах, по которым Соединенные штаты считают важным для себя урегулирование украинского и ближневосточного конфликтов.

Рубио заявил, что стабильность позволит направить дополнительное время, энергию и ресурсы для борьбы с вызовами в «Индо-Тихоокеанском регионе». Госсекретарь сказал, что ресурсы США «небесконечны, а в сутках всего 24 часа».

США используют словосочетание «Индо-Тихоокеанский регион» как геополитический термин в контексте сдерживания Китая.

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