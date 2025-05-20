Рубио признался, почему США хотят урегулировать украинский конфликт

Рубио заявил, что стабильность позволит направить дополнительное время, энергию и ресурсы для борьбы с вызовами в «Индо-Тихоокеанском регионе». Госсекретарь сказал, что ресурсы США «небесконечны, а в сутках всего 24 часа».