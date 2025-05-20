Россия может отказаться от диалога в случае угроз санкциями, заявил Рубио

«Он (Трамп — ред.) считает, что если прямо сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать (с США — ред.). А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — сказал Рубио на слушаниях в комитете по международным делам сената, отвечая на вопрос, поддерживает ли он новый законопроект по санкциям.