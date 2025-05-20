Арестович сделал неожиданное заявление о военной помощи ВСУ

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что прекращает сборы на военную помощь ВСУ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Арестович заявил, что прекращает боевые сборы в рамках помощи вооруженным силам Украины, так как они ведут к убийству.
Также политик добавил, что продолжить собирать средства на воду, медицину и эвакуацию — «на то, что спасает жизни».
Ранее Арестович нашел юридические основания не признавать государственность и границы Украины. По его словам, внесение Киевом в конституцию курса на вступление в НАТО создало международные юридические основания для непризнания границ и самой Украины как государства.