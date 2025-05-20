Маск заявил о планах сократить расходы на политические кампании

«Что касается политических расходов, в будущем я буду тратить намного меньше. Почему? Думаю, я уже сделал достаточно», — сказал Илон Маск на Катарском экономическом форуме в Дохе (цитата по AFP).
На вопрос о том, не беспокоит ли Илона Маска влияние его политической позиции на продажи Tesla, он ответил, что у производителя электромобилей «все в порядке». «Если не считать снижения продаж в Европе, мы сильны везде», — подчеркнул предприниматель. «Сейчас наша рыночная капитализация превысила триллион долларов, так что очевидно, что рынок осведомлен о ситуации, поэтому Tesla уже развернулась», — добавил он.
Илон Маск работает в администрации Дональда Трампа в качестве специального госслужащего. Срок их работы ограничен — не более 130 дней в год. В случае с Илоном Маском этот период истечет 30 мая. Официально сообщалось, что Дональд Трамп не будет пытаться продлевать этот срок, поскольку Илон Маск должен вернуться к своему бизнесу. Многие СМИ при этом писали, что предприниматель не справился с поставленными перед ним задачами.