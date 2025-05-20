Маск заявил о планах сократить расходы на политические кампании

На вопрос о том, не беспокоит ли Илона Маска влияние его политической позиции на продажи Tesla, он ответил, что у производителя электромобилей «все в порядке». «Если не считать снижения продаж в Европе, мы сильны везде», — подчеркнул предприниматель. «Сейчас наша рыночная капитализация превысила триллион долларов, так что очевидно, что рынок осведомлен о ситуации, поэтому Tesla уже развернулась», — добавил он.