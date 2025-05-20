Рубио: США отказываются участвовать в грядущем саммите G20

Соединенные Штаты не будут участвовать в предстоящих форумах Группы двадцати (G20), которые пройдут в Южной Африке, ни на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, ни на уровне глав государств и правительств. Об этом заявил госсекретарь США и врио помощника американского президента по нацбезопасности Марко Рубио.