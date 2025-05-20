Основой 18-го пакета санкций в отношении России станет энергетика

«Обсуждается много вопросов, но, пожалуй, главным станут санкции в энергетике, в первую очередь потолок цен на нефть», — сказала Кая Каллас на пресс-конференции (запись опубликована на сайте Еврокомиссии). По ее словам, ограничения могут затронуть в том числе газопроводы «Северный поток».