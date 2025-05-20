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Основой 18-го пакета санкций в отношении России станет энергетика

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что основным компонентом 18-го пакета санкций в отношении России станет энергетика. Она также сказала, что согласование новых ограничений должно пройти быстро.

Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

«Обсуждается много вопросов, но, пожалуй, главным станут санкции в энергетике, в первую очередь потолок цен на нефть», — сказала Кая Каллас на пресс-конференции (запись опубликована на сайте Еврокомиссии). По ее словам, ограничения могут затронуть в том числе газопроводы «Северный поток».

Ранее Евросоюз ввел 17-й пакет санкций. Под ограничения попали 189 судов, 75 физических и юридических лиц. В их числе «Сургутнефтегаз», страховая компания ВСК, золотодобывающая компания «Атлас Майнинг», Главный радиочастотный центр. По информации Reuters, ЕС предложит странам G7 снизить потолок цен на российскую нефть, поставляемую по морю, с $60 до $50 за баррель.