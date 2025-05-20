Генерал Романенко: ВСУ оказались в тяжелом положении на ряде направлений

Положение украинских войск на ряде направлений является тяжелым, заявил генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.
По словам генерала, речь идет, в частности, о сумском и новопавловском направлениях.
Романенко сообщил об упорных боях за два населенных пункта в Сумской области. Согласно сведениям отставного военного, «тяжелейшие бои» ведутся под Купянском и Купянском-Узловым в Харьковской области.
Кроме того, генерал назвал сложной обстановку на лиманском направлении в ДНР.
Ранее сообщалось о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах Сумской области.