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Генерал Романенко: ВСУ оказались в тяжелом положении на ряде направлений

По словам генерала, речь идет, в частности, о сумском и новопавловском направлениях.

Источник: Аргументы и факты

Положение украинских войск на ряде направлений является тяжелым, заявил генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.

По словам генерала, речь идет, в частности, о сумском и новопавловском направлениях.

Романенко сообщил об упорных боях за два населенных пункта в Сумской области. Согласно сведениям отставного военного, «тяжелейшие бои» ведутся под Купянском и Купянском-Узловым в Харьковской области.

Кроме того, генерал назвал сложной обстановку на лиманском направлении в ДНР.

Ранее сообщалось о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах Сумской области.