Савченко объяснил, что возвращается к делам, которыми занимался до избрания в Госдуму в 2021 году. Речь идёт о развитии масштабного транспортного коридора с участием дружественных России стран.
«Проект, который я вёл до того, как стал депутатом, требует нового вмешательства, учитывая его масштабы. Это транспортный коридор. Нужно заниматься терминалами в дружественных странах, это в первую очередь Африка и Ближний Восток, Китай», — отметил Савченко.
По его словам, проект требует активного участия, множества командировок и значительных временных затрат, что невозможно совмещать с законотворческой деятельностью. Он подчеркнул, что продолжит заниматься организацией, управлением и запуском бизнес-процессов.
Ранее председатель Госдумы Пётр Толстой высказывался критически в адрес правовых институтов, заимствованных у западных стран. Он неоднократно подчёркивал, что в условиях меняющегося мира России необходимо опираться на собственные исторические и культурные традиции, а не следовать чуждым ей моделям.