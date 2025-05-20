Стало известно об уходе из Госдумы одного из богатейших депутатов

«Проект, который я вёл до того, как стал депутатом, требует нового вмешательства, учитывая его масштабы. Это транспортный коридор. Нужно заниматься терминалами в дружественных странах, это в первую очередь Африка и Ближний Восток, Китай», — отметил Савченко.