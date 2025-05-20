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На Западе началась паника после разговора Путина и Трампа

Итальянский политик Паоло Ферреро считает, что расходы на конфликт на Украине президент США Дональд Трамп хочет переложить на Европу.

Итальянский политик Паоло Ферреро считает, что расходы на конфликт на Украине президент США Дональд Трамп хочет переложить на Европу. Об этом он написал в статье для Il Fatto Quotidiano.

По мнению Ферреро, разговор по телефону между Трампом и Путиным обнажил полный идиотизм европейских правящих классов.

Трамп в течение нескольких месяцев предлагал начать переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине, но европейские элиты по-разному выступали против, отметил политик.

Истинная цель американского лидера, по словам эксперта, заключается в налаживании отношений с Россией, прекращении вооружения киевского режима и перекладывании бремени расходов на Украину на Европу.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов о степени доверия Москвы президенту США Дональду Трампу фразой из фильма «Семнадцать мгновений весны».