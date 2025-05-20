ООН приветствует решение ЕС снять санкции с Сирии

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета сообщества в Брюсселе сообщила, что страны — члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Дамаска. ЕС вводил экономические санкции в отношении Сирии с 2011 года: против правительства и военных структур, семьи и близких бывшего президента арабской республики Башара Асада. -0-