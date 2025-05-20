ООН приветствует решение ЕС снять санкции с Сирии

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН положительно оценивает решение стран Европейского союза отменить экономические санкции против Сирии. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.
«Мы приветствуем подобное развитие событий, которое, как мы надеемся, поможет всему сирийскому народу заново построить свою жизнь и воссоздать экономику», — сказал он.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета сообщества в Брюсселе сообщила, что страны — члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Дамаска. ЕС вводил экономические санкции в отношении Сирии с 2011 года: против правительства и военных структур, семьи и близких бывшего президента арабской республики Башара Асада. -0-