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Politico: Трамп выделит $25 млрд на реализацию проекта «Золотой купол»

Президент США объявит о выделении крупной суммы на реализацию проекта противоракетной обороны 20 мая.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выделит 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол». Как сообщает издание Politico со ссылкой на источник в Белом доме, об этом американский лидер объявит в во вторник, 20 мая.

Отмечается, что сумма соответствует запросу, который был включен в законопроект администрации США о государственном бюджете, который пока не одобрен американским конгрессом. При этом общая стоимость реализации «Золотого купола» может превысить 500 млрд долларов в течение 20 лет.

Как сообщает источник, руководителем программы может быть назначен генерал Космических сил США Майкл Гетлайн.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Bloomberg, что Минобороны США завершило разработку архитектуры и плана внедрения системы «Золотой купол». Она позволит создать многослойную систему для обороны государства, включающую в себя использование спутников и перехватчиков.