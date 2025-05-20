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Украинский генерал заявил о тяжелом положении ВСУ

Генерал-лейтенант вооруженных сил Украины в отставке Игорь Романенко заявил о тяжелом положении ВСУ на ряде направлений фронта, включая Сумскую область.

Генерал-лейтенант вооруженных сил Украины в отставке Игорь Романенко заявил о тяжелом положении ВСУ на ряде направлений фронта, включая Сумскую область. Об этом он высказался в эфире украинского YouTube-канала Politeka.

По словам генерала, положение ВСУ тяжелое также на новопавловском направлении в сторону Днепропетровской области и районах Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области.

«Упорные бои» идут за два населенных пункта в Сумской области, заявил Романенко, не уточнив их названия.

Также генерал признал, что ВСУ не хватает военной помощи.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что прекращает сборы на военную помощь ВСУ. Он отметил, что эти сборы ведут к убийству.