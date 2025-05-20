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Сенатор Климов: противники Трампа продолжают бороться с Россией санкциями

Сенатор отметил, что против нового президента США тоже строят козни.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Совфеда Андрей Климов объяснил решение Евросоюза усилить санкционное давление против России. Это произошло после того, как Владимир Путин провел разговор с Дональдом Трампом.

Сенатор отметил, что Европейский союз в его нынешнем виде находится под контролем тех, кого победил Трамп на минувших выборах. Для них существование России в любом виде неприемлемо.

— Вашингтонская закулиса с одной стороны, продолжает бороться с Россией, а с другой стороны, она пытается ослабить Трампа, — говорит сенатор Lenta.ru.

Именно этими подковерными играми сенатор объяснил решение многие европейских стран. И эти силы мешают переговорному процессу и нагнетают международную обстановку.

Тем временем, поставки оружия Украине по линии ранее утвержденного финансирования продолжаются, но решений о новых пакетах помощи пока нет, пишет 360.ru.

США признают, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем и он обязан закончиться переговорами, пишет Царьград.

Тем временем, в ЕС рассчитывал на присоединение США к введению беспрецедентных санкций против России, рассказал в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.