Сенатор Совфеда Андрей Климов объяснил решение Евросоюза усилить санкционное давление против России. Это произошло после того, как Владимир Путин провел разговор с Дональдом Трампом.
Сенатор отметил, что Европейский союз в его нынешнем виде находится под контролем тех, кого победил Трамп на минувших выборах. Для них существование России в любом виде неприемлемо.
— Вашингтонская закулиса с одной стороны, продолжает бороться с Россией, а с другой стороны, она пытается ослабить Трампа, — говорит сенатор Lenta.ru.
Именно этими подковерными играми сенатор объяснил решение многие европейских стран. И эти силы мешают переговорному процессу и нагнетают международную обстановку.
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США признают, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем и он обязан закончиться переговорами, пишет Царьград.
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