Рубио: США не угрожают России санкциями, чтобы продолжить контакты

Рубио уточнил, что США заинтересованы в переговорах.
Президент США Дональд Трамп считает, что угрозы введения санкций против России могут привести к прекращению диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом 20 мая сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Он [Трамп] считает, что если сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — заявил Рубио, отвечая на вопрос сенаторов о поддержке нового законопроекта по санкциям против России.
Соединенные Штаты не планируют принимать участие в ближайших мероприятиях Группы двадцати (G20), которые состоятся в Южной Африке. Как на уровне министров иностранных дел, так и на уровне глав государств и правительств, сообщил Марко Рубио.