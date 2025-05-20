Рубио: США не угрожают России санкциями, чтобы продолжить контакты

«Он [Трамп] считает, что если сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — заявил Рубио, отвечая на вопрос сенаторов о поддержке нового законопроекта по санкциям против России.