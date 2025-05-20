Медведев: Россия уверена, что никакой конфликт не может быть решен без права

При этом Медведев подчеркнул, что государства Мирового большинства имеют достаточно сил, чтобы способствовать укреплению правовой системы на глобальной арене. Также, по словам зампреда Совбеза РФ, важно учитывать уроки из мировой истории, которые можно применить к системе международного права.