Медведев: Россия уверена, что никакой конфликт не может быть решен без права

Российская Федерация уверена, что никакой конфликт не может быть решен без права. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Только оно позволит облечь мирные договорённости государств в должную форму, обозначить круг стран, принимающих на себя международно-правовые обязательства, конкретизировать их содержание и обеспечить реальное выполнение», — написал политик в личном аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
При этом Медведев подчеркнул, что государства Мирового большинства имеют достаточно сил, чтобы способствовать укреплению правовой системы на глобальной арене. Также, по словам зампреда Совбеза РФ, важно учитывать уроки из мировой истории, которые можно применить к системе международного права.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что страны Запада сейчас стремятся к подмене международного права, действуя вопреки исторической логике и во вред народу собственных государств.