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Рубио: Трамп считает, что РФ может прервать диалог в случае угроз санкциями

Вашингтон предпочитает иметь возможность разговаривать с Москвой, заявил госсекретарь США.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп полагает, что если Соединенные Штаты станут угрожать России санкциями, то Москва прервет диалог с Вашингтоном, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Он (Трамп. — Прим. ред.) считает, что если прямо сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам сената.

Ранее обозреватель британской газеты The Times Джордж Гриллс заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа понизил вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.

Сам Трамп пояснил отсутствие новых ограничительных мер в отношении Москвы возможностью политического решения украинского конфликта.