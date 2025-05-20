Рубио: Трамп считает, что РФ может прервать диалог в случае угроз санкциями

«Он (Трамп. — Прим. ред.) считает, что если прямо сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — сказал он на слушаниях в комитете по международным делам сената.