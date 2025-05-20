Уничтожены десятки боевиков: «Искандер» разнес тренировочный лагерь ВСУ

Министерство обороны России сообщило об ударе по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе в районе населенного пункта Шостка Сумской области.
В заявлении ведомства говорится, что лагерь подготовки боевиков был обнаружен в результате разведывательных мероприятий ВС России.
Координаты цели были переданы расчетам оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», которые нанесли ракетный удар.
Сообщается, что в результате удара потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.
Уничтожен также склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники, добавили в МО РФ.
Ранее генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко заявил о тяжелом положении ВСУ на ряде направлений фронта, включая Сумскую область.
Он сообщил, что «упорные бои» идут за два населенных пункта в Сумской области, не уточнив их названия.