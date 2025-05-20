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Дуров готов дать показания по поводу внешнего вмешательства в выборы Румынии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Павел Дуров выразил готовность дать показания по поводу предположительного внешнего вмешательства в выборы президента Румынии. Об этом сооснователь Telegram написал на своей странице в X.

Источник: AP 2024

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет демократии Румынии», — написал Дуров в ответ на пост лидера оппозиционного националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона, который уступил во втором туре президентских выборов проевропейскому независимому кандидату Никушору Дану. В своем посте Симион требует отменить результаты голосования по причине внешнего вмешательства государственных и негосударственных игроков.

Кроме того, Симион утверждал, что в ходе выборов действовал «целый механизм фальсификации», посредством которого Дану были добавлены голоса. Лидер Альянса за объединение румын заявил, что также было «вмешательство со стороны французского государства», сославшись на свидетельство Дурова.

Ранее Центральное избирательное бюро Румынии опубликовало окончательный результат подсчета голосов по итогам второго тура президентских выборов, согласно которому Дан получил 6 168 642 голоса, а Симион — 5 339 053.