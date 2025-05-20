NYP: Трамп понимает стратегию Путина, поэтому находит с ним общий язык

«Одно из преимуществ Трампа на мировой арене заключается в том, что он может использовать “теорию безумца”. Это идея, что он настолько непредсказуем и потенциально экстремален, что лучше не расстраивать его. Вопреки своему типу, президент США был не столько безумцем с Путиным, сколько терапевтом, который говорит спокойными тонами, понимает до неприличия и решительно не осуждает. Почти все, что делает Путин… Трамп сделал бы на его месте», — указано в публикации таблоида New York Post.