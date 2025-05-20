Медведев описал фразой Мюллера из «17 мгновений весны» отношение к Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о полном доверии президенту США Дональду Трампу фразой персонажа Генриха Мюллера из советского фильма «17 мгновений весны» — «Верить никому нельзя. Мне можно».
— Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации. Никому в этом случае доверять нельзя. Несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходимы, — подчеркнул Медведев.
Он обратил внимание на положительную сторону налаженного диалога с Вашингтоном, но также указал на необходимость доверяться тем гарантиям и международным документам, которые стороны должны подготовить. Так зампред Совбеза России ответил на вопросы журналистов, способен ли Дональд Трамп выполнить договоренности, несмотря на противодействие со стороны Евросоюза и американского «дипстейта», передает ТАСС.
По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, Дональд Трамп первым осознал, что Россия является полноправным субъектом международных отношений наравне с другими странами. Политик выразил надежду на то, что глава Белого дома так же понимает, что «Украину превратили в объект, в проект и в орудие».