Медведев описал фразой Мюллера из «17 мгновений весны» отношение к Трампу

Он обратил внимание на положительную сторону налаженного диалога с Вашингтоном, но также указал на необходимость доверяться тем гарантиям и международным документам, которые стороны должны подготовить. Так зампред Совбеза России ответил на вопросы журналистов, способен ли Дональд Трамп выполнить договоренности, несмотря на противодействие со стороны Евросоюза и американского «дипстейта», передает ТАСС.