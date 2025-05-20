Туск: вопрос отправки войск на Украину для Польши закрыт

«Да», — ответил политик на вопрос ведущей телеканала, является ли решение польских властей не отправлять военных на Украину окончательным и не подлежащим пересмотру. По его словам, на Варшаву не оказывается давление со стороны западных партнеров по этому вопросу, США также в курсе позиции польской стороны. «[Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог] сразу услышал от всех моих европейских партнеров, что это неправда (имеется в виду план, включающий польский контингент на линии разграничения на Украине — прим. ТАСС). Канцлер [Германии Фридрих] Мерц, президент [Франции Эмманюэль] Макрон, премьер [Великобритании Кир] Стармер сразу отреагировали, поскольку для них это было неподдающиеся сомнениям и обсуждению условие», — подчеркнул Туск.