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Туск: вопрос отправки войск на Украину для Польши закрыт

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Польша не собирается отправлять войска на Украину, это окончательное решение. Об этом заявил в эфире телеканала TVP Info польский премьер-министр Дональд Туск.

Источник: AP 2024

«Да», — ответил политик на вопрос ведущей телеканала, является ли решение польских властей не отправлять военных на Украину окончательным и не подлежащим пересмотру. По его словам, на Варшаву не оказывается давление со стороны западных партнеров по этому вопросу, США также в курсе позиции польской стороны. «[Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог] сразу услышал от всех моих европейских партнеров, что это неправда (имеется в виду план, включающий польский контингент на линии разграничения на Украине — прим. ТАСС). Канцлер [Германии Фридрих] Мерц, президент [Франции Эмманюэль] Макрон, премьер [Великобритании Кир] Стармер сразу отреагировали, поскольку для них это было неподдающиеся сомнениям и обсуждению условие», — подчеркнул Туск.

Ранее Келлог заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками план урегулирования конфликта на Украине, согласно которому к западу от Днепра будут располагаться силы сдерживания, в состав которых войдут контингенты четырех европейских стран — Великобритании, Франции, Германии и Польши. В свою очередь, в Варшаве неоднократно отвергали возможность отправки военных на Украину в составе подобных миссий. Тем не менее, среди польских правых распространено мнение, что Туск может направить военных на Украину под давлением Запада.