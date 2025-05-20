Израиль расширяет операцию в Газе

«Мы расширим нашу операцию, установим оперативный контроль над дополнительной территорией, зачистим и уничтожим террористическую инфраструктуру, пока ХАМАС не будет полностью разгромлен. Мы действуем в рамках самообороны, и чтобы защитить себя, мы должны атаковать. Мы не можем защитить себя, пока ясно и решительно не устраним угрозы с другой стороны границы», — заявил Замир.