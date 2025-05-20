Израиль расширяет операцию в Газе

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армия Израиля расширяет операцию в секторе Газа, но готова скорректировать свои действия, если будет достигнута договоренность об освобождении заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Генштаба израильской армии Эяля Замира, которое он сделал по итогам оперативного совещания в анклаве.
«Мы расширим нашу операцию, установим оперативный контроль над дополнительной территорией, зачистим и уничтожим террористическую инфраструктуру, пока ХАМАС не будет полностью разгромлен. Мы действуем в рамках самообороны, и чтобы защитить себя, мы должны атаковать. Мы не можем защитить себя, пока ясно и решительно не устраним угрозы с другой стороны границы», — заявил Замир.
Он подчеркнул, что вызволение удерживаемых в Газе заложников остается одной из главных целей кампании. «Если будет соглашение, Армия обороны Израиля сумеет скорректировать свои действия соответствующим образом», — добавил начальник Генштаба. -0-