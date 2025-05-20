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Медведев фразой из советского фильма ответил на вопрос о доверии к Трампу

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на вопрос о доверии Москвы к президенту США Дональду Трампу и его способности выполнять договорённости на фоне возможного давления со стороны Евросоюза и американского «дипстейта».

Источник: Life.ru

«В известном советском кинофильме “Семнадцать мгновений весны” персонаж, которого играл Леонид Броневой, — Мюллер — говорит такую фразу: “Верить нельзя никому. Мне можно”. Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации», — сказал он.

Медведев отметил, что никому в этом случае доверять нельзя, хотя добрые отношения и диалог с Вашингтоном абсолютно необходимы. По его словам, реальное доверие должно основываться не на личных заявлениях, а на чётких гарантиях и закреплённых международных документах.

Ранее зампред Совбеза РФ во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил об отсутствии на Украине легитимных представителей, способных подписать полноценное мирное соглашение. По его мнению, любые договорённости должны учитывать интересы всех сторон, иначе это приведёт лишь к кратковременному затишью и восстановлению военного потенциала. Медведев также добавил, что у Киева остаётся последний шанс сохранить государственность после завершения конфликта.