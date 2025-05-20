Медведев фразой из советского фильма ответил на вопрос о доверии к Трампу

Ранее зампред Совбеза РФ во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил об отсутствии на Украине легитимных представителей, способных подписать полноценное мирное соглашение. По его мнению, любые договорённости должны учитывать интересы всех сторон, иначе это приведёт лишь к кратковременному затишью и восстановлению военного потенциала. Медведев также добавил, что у Киева остаётся последний шанс сохранить государственность после завершения конфликта.