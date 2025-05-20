Рубио объяснил, почему России не следует угрожать санкциями

Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «куплю билет и не поеду назло кондуктору».