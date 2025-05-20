Рубио объяснил, почему России не следует угрожать санкциями

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, почему Дональд Трамп считает, что в отношении России не следует объявлять санкции. Вашингтон считает, что подобные шаги приведут к отказу Москвы от диалога, заявил Рубио.
Для Соединенных штатов «полезно иметь возможность разговаривать (с Россией) и подталкивать ее к столу переговоров», — заявил Рубио в ходе слушаний в комитете по международным делам сената.
Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «куплю билет и не поеду назло кондуктору».
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