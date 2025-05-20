Журналисты Томпсон и Тэппер: Байден считал, что Трамп окажется в тюрьме

Трамп, несмотря на кажущуюся политическую уязвимость, воспринимался как серьезная угроза, уточняется в книге. При этом в тот период набирали силу судебные дела против него. В течение 2023 года Байден и его доверенный советник Майк Донилон считали, что их политический оппонент неизбежно окажется за решеткой.