Журналисты Томпсон и Тэппер: Байден считал, что Трамп окажется в тюрьме

В 2023 году экс-глава США Джо Байден был уверен, что его преемнику Дональду Трампу грозит тюремное заключение. Об этом стало известно из книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Тэппера, получившей название «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз».
Трамп, несмотря на кажущуюся политическую уязвимость, воспринимался как серьезная угроза, уточняется в книге. При этом в тот период набирали силу судебные дела против него. В течение 2023 года Байден и его доверенный советник Майк Донилон считали, что их политический оппонент неизбежно окажется за решеткой.
«Первородный грех» выходит вскоре после новости о том, что у Байдена диагностировали рак простаты. Информации о переносе даты публикации книги в связи с состоянием здоровья бывшего президента не поступало.
В июле 2024 года после слабых дебатов с Дональдом Трампом Байден объявил о своем снятии с президентской гонки. Кандидатом от Демократической партии на пост главы государства вместо него стала вице-президент Камала Харрис.
Ранее сообщалось, что Джилл Байден грозит ответственность за жестокое обращение с пожилыми.