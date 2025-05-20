Дуров заявил о готовности дать показания о вмешательстве в выборы в Румынии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания о возможном вмешательстве Франции в президентские выборы.
В соцсети Х* он перепостил заявление лидера партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона, потерпевшего поражение во втором туре выборов президента в Румынии. В нем политик заявил, что будет добиваться в Конституционном суде отмены итогов голосования из-за зарубежного вмешательства.
«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — написал Дуров.
Ранее Дуров сообщил, что весной этого года глава французской разведки Николя Лернер обратился к нему с просьбой заблокировать консервативные голоса в румынском обществе перед выборами. Основатель Telegram подчеркнул, что отказался выполнять эту просьбу.
Напомним, по итогам голосования во втором туре выборов, который состоялся 18 мая, новым президентом Румынии был избран придерживающийся проевропейских взглядов мэр Бухареста, кандидат от центристов Никушор Дан, он набрал 53,6% голосов избирателей. Его соперник Джордже Симион получил 46,4% голосов. Он заявил о намерении оспорить итоги выборов в Конституционном суде Румынии из-за внешнего вмешательства.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.