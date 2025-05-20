Дуров заявил о готовности дать показания о вмешательстве в выборы в Румынии

В соцсети Х* он перепостил заявление лидера партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона, потерпевшего поражение во втором туре выборов президента в Румынии. В нем политик заявил, что будет добиваться в Конституционном суде отмены итогов голосования из-за зарубежного вмешательства.