Медведев описал доверие к Трампу фразой из фильма «17 мгновений весны»

«Персонаж, которого играл Леонид Броневой, — [Генрих] Мюллер — говорит такую фразу: “Верить нельзя никому. Мне можно”. Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации», — сказал он.
Как подчеркнул Медведев, при этом существует необходимость добрых отношений и диалога. Он добавил, что в настоящее время диалог с Вашингтоном налажен, но «необходимо доверяться тем гарантиям и тем международным документам, которые должны быть подготовлены».
США после прихода к власти Дональда Трампа выступают посредниками в диалоге России и Украины. Первые за три года двусторонние переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая, они продлились около двух часов.
Стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Украина также запросила прямые переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, Россия «приняла этот запрос к сведению». Кроме этого, обе стороны представят свое видение возможного будущего прекращения огня.
Накануне состоялся третий телефонный разговор президента России Владимира Путина и Трампа. По словам президента России, они договорились, что Москва и Киев разработают меморандум по урегулированию.