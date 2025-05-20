Полжизни на госслужбе: секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу — 70 лет

21 мая 70-летие отмечает Сергей Шойгу. Ровно половину прожитых лет Сергей Кужугетович — на государственной службе. От заместителя председателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству вырос до министерских постов в МЧС и Минобороны. Год назад президент назначил его секретарем Совета безопасности России.
Сибирская закалка.
Мало кто помнит, что трудовую деятельность Сергей Шойгу начинал на стройках Сибири. Руководил огромными строительными трестами, возводил крупнейшие предприятия. Как признавался сам Сергей Кужугетович в своей книге рассказов «Про вчера», с тех самых пор его жизненной установкой было созидание. Этой установке он был верен и на других постах, куда ставила его страна.
С единомышленниками создавал практически с нуля Корпус спасателей, а потом и Министерство по чрезвычайным ситуациям — МЧС, которое возглавлял более 18 лет. Ведомство под его руководством справлялось с многочисленными стихийными и техногенными катаклизмами в России и за рубежом, ликвидировало последствия крупных терактов.
Министр лично руководил спасателями при ликвидации последствий сахалинского землетрясения в Нефтегорске (1995), наводнения в Ленске (2001), взрыва на шахте под Новокузнецком (2007), аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (2009) и природных пожаров в Центральной России в 2010 году. И много где еще.
Именно тогда министр-спасатель был отмечен орденом «За личное мужество».
В 1999 году после жестоких бомбардировок НАТО МЧС России первым пришло на помощь сербскому народу. Шойгу был во главе спасателей. Сербы, кстати, не забыли этого. В 2012 году они наградили его орденом Сербского флага I степени. А в 2020 году, во время визита Шойгу в Белград, ему вручили диплом Почетного доктора Университета обороны Сербии (2020).
Военная стезя.
Потом организаторские способности Шойгу понадобились совершенно на другой стезе: с мая по ноябрь 2012 года он работал губернатором Московской области. Затем новый поворот — Сергей Шойгу возглавил Минобороны, сменив на посту министра Анатолия Сердюкова. Кстати, пришел Шойгу в военное ведомство, уже имея воинское звание генерала армии и будучи Героем России.
Не то чтобы российское военное ведомство надо было спасать, но дел и забот бывшему министру-спасателю хватало. Взять хотя бы восстановление системы военного образования, серьезно пострадавшей от «реформ» и «оптимизации». Возобновился набор в военные училища и академии. Остановился массовый отток офицерских кадров.
При Шойгу были созданы Силы специальных операций и Арктические войска, увеличилось количество кадетских и суворовских училищ. Вновь создано Главное военно-политическое управление.
Как результат возросшей боеспособности армии, в 2014 году «вежливые люди» обеспечили мирное возвращение в состав России Крыма и Севастополя.
Ну, а потом наступило 24 февраля 2022 года. Началась специальная военная операция. Армии мирного времени, столкнувшись, по сути, не с ВСУ, а с военной машиной коллективного Запада, на ходу пришлось перестраиваться на военные рельсы. Потребовались такие чрезвычайные шаги, как частичная мобилизация осени 2022 года.
Интересы безопасности.
Вот уже год Сергей Кужугетович трудится на новом посту. Теперь секретарем Совета безопасности РФ. В числе его предшественников немало политических фигур крупного калибра. Например, Владимир Путин, который сегодня Совет безопасности возглавляет. А еще в этой должности в разные времена побывали Александр Лебедь, Сергей Иванов, Николай Патрушев…
Как рассказали журналистам в аппарате Совбеза, Сергей Шойгу, который напрямую подчиняется президенту, курирует вопросы нацбезопасности и взаимодействие с ключевыми военными союзниками, выполняет важнейшие дипломатические поручения Верховного главнокомандующего. За год, например, секретарь Совбеза дважды посетил КНР и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
А еще в географии поездок Шойгу — важные визиты в Пхеньян и Тегеран. Как известно, с КНДР и Ираном у России недавно заключены соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. А тот же вклад бойцов северокорейской армии в освобождение Курской области невозможно переоценить.
Запад, кстати, как может препятствует международным контактам Шойгу. Например, в апреле 2025 года из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) секретарь Совбеза РФ не смог лично присутствовать на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходила в столице Бразилии. Пришлось Сергею Кужугетовичу высказывать свою точку зрения на вопросы международной безопасности и все, что он думает о происках Запада, в режиме онлайн.
«Киевский режим, — заявил, в частности, Шойгу, выступая по видеоконференцсвязи, — применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве “живого щита”. Понимая, что стратегическая инициатива на земле находится в руках Вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов».
МЕЖДУ ТЕМ.
Контракт о прохождении военной службы с секретарем Совета безопасности России генералом армии Сергеем Шойгу продлен до 2030 года.
Сейчас в Москве полным ходом идет подготовка к еще одному важному мероприятию, которое пройдет под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу: 27−29 мая 2025 года состоится 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Как рассказали в аппарате Совбеза, представители государств Глобального Юга и Востока приедут в конце мая в Москву. Приглашения на форум направлены в профильные ведомства более чем 150 стран, в том числе стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ), приглашены более 20 международных организаций.
На форуме будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
Сделали все, что смогли.
Завершить небольшое эссе, посвященное 70-летию Сергея Кужугетовича, вполне можно цитатой из его же книги «Про вчера». Она, пожалуй, лучше всего характеризует секретаря Совета безопасности России, много сделавшего для страны.
«…Мы тогда создавали МЧС. Спасательной службы как таковой просто не было. Теперь можно спорить, анализировать — наверное, что-то можно было сделать по-другому. Но я эти мысли всегда останавливаю. Потому что всегда очень расстраиваюсь, когда понимаю, что можно было лучше, но мы не смогли. На тот момент. Тяжело об этом думать. Хочется все-таки, чтобы больше оставалось в памяти как раз того, что могли сделать и сделали».
Журналисты «МК», многим из которых не раз доводилось работать в министерском пуле Шойгу, поздравляют Сергея Кужугетовича с юбилеем и желают успехов во всех начинаниях.
СПРАВКА «МК».
Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской АССР (ныне Республика Тыва, РФ). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности инженер-строитель. В 1970—1980-е годы возглавлял тресты «Ачинскалюминийстрой», «Саянтяжстрой», «Абаканвагонстрой». В 1990—1991 годах — зампредседателя Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству. В апреле 1991 года возглавил Российский корпус спасателей, на базе которого был создан Государственный комитет РФ по чрезвычайным ситуациям. В 1994—2012 годы — глава МЧС. С 1994 года входил в состав Совета безопасности РФ. С 11 мая по 6 ноября 2012 года — губернатор Московской области. С 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года — министр обороны РФ. С 12 мая 2024 года — секретарь Совета безопасности РФ.
Заслуженный спасатель РФ (2000). Генерал армии (2003). Герой РФ (1999). Награжден орденами Святого апостола Андрея Первозванного с мечами (2014), «За заслуги перед Отечеством» I (с мечами), II и III степеней (2020, 2010, 2005), Александра Невского (2014), Почета (2008), «За личное мужество» (1994). Распоряжением Правительства РФ награжден именным боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием — 9-мм пистолетом Ярыгина 6П35 (2008).