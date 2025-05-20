Полжизни на госслужбе: секретарю Совета безопасности РФ Сергею Шойгу — 70 лет

«…Мы тогда создавали МЧС. Спасательной службы как таковой просто не было. Теперь можно спорить, анализировать — наверное, что-то можно было сделать по-другому. Но я эти мысли всегда останавливаю. Потому что всегда очень расстраиваюсь, когда понимаю, что можно было лучше, но мы не смогли. На тот момент. Тяжело об этом думать. Хочется все-таки, чтобы больше оставалось в памяти как раз того, что могли сделать и сделали».