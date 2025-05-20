Видео удара «Искандера» по лагерю военной подготовки ВСУ показало Минобороны РФ

Видео с ударом российских военнослужащих оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по лагерю подготовки бригады специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области опубликовало Министерства обороны России.
«В ходе разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки. По полученным координатам расчеты ОТРК “Искандер” нанесли ракетный удар», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате удара Вооруженных сил России было уничтожено до 70 боевиков киевского режима, включая 20 инструкторов. Также в Минобороны сообщили о поражении склада боеприпасов ВСУ и 10 единиц военной техники.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные ударом «Искандера-М» уничтожили систему HIMARS в Сумской области, из которой ранее ВСУ обстреливали Рыльск в Курской области.