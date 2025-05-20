Рубио: США отказались участвовать в G20 из-за разногласий с ЮАР

«Мы решили не участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне министерства иностранных дел, ни на уровне президента. И это было во многом связано с некоторыми из этих вопросов, в дополнение к некоторым из аспектов, которые они вынесли на свою повестку дня и которые, как мы думаем, не отражают приоритеты этой администрации», — сказал он.