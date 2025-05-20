Дуров готов поехать в Румынию и дать показания по вмешательству в выборы

Дуров обвинил Францию в попытках повлиять на выборы в Румынии.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о готовности приехать в Румынию и дать показания по делу о возможном иностранном вмешательстве в прошедшие президентские выборы. Об этом он сообщил в социальной сети X, реагируя на заявление проигравшего выборы лидера ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона, который просит Конституционный суд страны аннулировать результаты второго тура голосования из-за якобы внешнего влияния.
«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», — написал Дуров в ответ на обвинения Симиона. Ранее политик утверждал, что «ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства». Симион уступил на выборах мэру Бухареста Никушору Дану, кандидату от центристов с проевропейскими взглядами.
Павел Дуров также напомнил, что на прошлой неделе руководство Telegram получило запрос от главы французской разведки Николя Лернера заблокировать консервативных кандидатов в Румынии. Однако компания категорически отказалась выполнять требование. Он добавил, что представители французских спецслужб встречались с ним для получения информации о ситуации на Украине, в Молдавии и Румынии под предлогом борьбы с терроризмом.
Ранее Дуров обвинял Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, внешняя разведка Франции интересовалась IP-адресами граждан Румынии, Молдавии и Украины под предлогом борьбы с терроризмом и детской порнографией, пишет 360.ru.