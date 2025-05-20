Дуров готов поехать в Румынию и дать показания по вмешательству в выборы

Павел Дуров также напомнил, что на прошлой неделе руководство Telegram получило запрос от главы французской разведки Николя Лернера заблокировать консервативных кандидатов в Румынии. Однако компания категорически отказалась выполнять требование. Он добавил, что представители французских спецслужб встречались с ним для получения информации о ситуации на Украине, в Молдавии и Румынии под предлогом борьбы с терроризмом.