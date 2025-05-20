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Туск: решение Польши не отправлять войска на Украину является окончательным

Западные партнеры не оказывают давление на Варшаву, заявил премьер-министр.

Источник: Аргументы и факты

Польша не будет отправлять свой военный контингент на Украину, это окончательное решение, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

Вопрос о том, является ли решение польских властей не отправлять военных на территорию Украину не подлежащим пересмотру, задала политику ведущая телеканала TVP Info.

«Да», — ответил Туск в эфире.

Он также заверил, что западные партнеры не оказывают давление на Варшаву в этом вопросе, Вашингтон также знает о позиции Польши.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что в рамках урегулирования конфликта Соединенные Штаты Америки ведут обсуждение размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши на украинской территории к западу от реки Днепр.

Напомним, Великобритания и Франция занимаются подготовкой плана размещения так называемых миротворческих сил на Украине в рамках «коалиции желающих». Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна готова отправить свои войска на Украину сразу после заключения перемирия.