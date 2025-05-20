Премьер Японии отправил в отставку главу Минсельхоза из-за скандала с рисом

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение отправить в отставку главу минсельхоза страны Таку Это, который оказался в центре скандала после его заявления о том, что ему дарят рис в больших объемах. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.