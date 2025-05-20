Премьер Японии отправил в отставку главу Минсельхоза из-за скандала с рисом

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение отправить в отставку главу минсельхоза страны Таку Это, который оказался в центре скандала после его заявления о том, что ему дарят рис в больших объемах. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.
Ранее Таку Это в шутливой форме сказал, что никогда не покупает белый рис, так как его семье его дарят в больших количествах. Высказывания министра вызвали резкую критику в японском сегменте соцсетей.
«Сигэру Исиба принял решение об увольнении министра сельского хозяйства Таку Это», — говорится в публикации. Как пишет агентство, в случае увольнения Это станет первым министром правительства Исибы, лишившимся портфеля не из-за утраты парламентского кресла на выборах в нижнюю палату в октябре 2024-го года.
В публикации говорится, что увольнение может плохо отразиться на успехе Исибы на предстоящих летом выборах в верхнюю палату парламента страны.
Ранее премьер-министр Японии извинился за слова главы Минсельхоза о рисе Сигэру Исиба заявил, что встретится с Таку Это лично, чтобы услышать от него разъяснения по сложившейся ситуации.